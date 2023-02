Abodi, 'Emendamento diritti tv? Spero in effetto positivo'

ROMA, 11 FEB - "L'emendamento sui diritti tv del calcio? Tutto ciò che aiuta a migliorare i fatturati da parte mia sarà sempre sostenuto. In questo caso c'è stata un'iniziativa parlamentare, il Parlamento è sovrano, mi auguro che l'effetto possa essere positivo anche se non ne condivido il percorso". Lo ha detto il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, a margine dell'evento 'Golf in Piazza' organizzato dalla Federgolf a Villa Borghese in vista delle Ryder Cup 2023. "Il rinnovo dei diritti è un tema delicato, non riguarda solo la serie A ma tutto il sistema calcistico - ha detto ancora Abodi -, con la mutualità, e tutto il sistema sportivo, grazie anche alla riforma Giorgetti, alla quale il calcio contribuisce in maniera significativa". Sulla candidatura italiana agli Europei di calcio 2032, il commento del ministro è stato che "ho firmato una lettera qualche mese fa di sostegno alla candidatura, ora quel sostegno si deve concretizzare, con la creazione di una cabina di regia del Governo a sostegno della candidatura. Stiamo parlando con la Figc per sostanziare il dossier con impegni che dobbiamo anche noi assumere". "Vogliamo contribuire in ogni caso al miglioramento delle infrastrutture calcistiche - ha aggiunto Abodi -, come al miglioramento delle strutture di base, ma sulla candidatura del 2032 ci giochiamo l'accelerazione di un processo di sviluppo che è stato troppo e insopportabilmente lungo in questi anni".

