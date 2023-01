Abodi "noi lo sport a scuola lo predichiamo, in Europa lo fanno"

ROMA, 28 GEN - "Nel rapporto con l'Europa siamo mortificati. Lo sport nella scuola noi la predichiamo e loro la praticano. Da noi c'è una palestra ogni 3 scuole, da altri c'è una palestra per ogni scuola". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, parlando dal palco del meeting nazionale del CSI a Roma. "Stiamo predisponendo un'agenda condivisa che permette allo sport di avere contatti con altri ministeri a partire da quello dell'Istruzione e del Merito: miglioramento delle infrastrutture, dei programmi scolastici dedicati allo sport, della parte docente, un avviamento allo sport che non sia incidentale e occasionale, uno screening sanitario che permetta di fotografare condizione dei bambini e bambine, questo vogliamo fare - ha aggiunto il ministro Abodi - C'è un programma di 5 anni che secondo me è un programma di 20, ma abbiamo le idee chiare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA