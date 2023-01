Abodi, 'piano stadi vada avanti a prescindere da Euro 2032'

PARIGI, 14 GEN - La candidatura dell'Italia all'organizzazione degli Europei di calcio 2032 è "un'opportunità straordinaria" anche in relazione all'urgenza di approvare un "piano stadi" nel paese: lo ha ribadito il ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando con i giornalisti a margine della sua visita a Parigi. "La ritengo un'opportunità straordinaria - ha detto Abodi - e credo che l'Uefa saprà valutare che un grande paese, non soltanto calcistico, ha un problema con gli stadi. E mi auguro che questo avvenimento possa essere assegnato non tanto per la qualità degli stadi esistenti, quanto per l'esigenza di migliorare la condizione di ciò che c'è. Che poi è la funzione dei grandi eventi, che devono lasciare eredità positive". Il piano stadi, ha sottolineato però Abodi, "deve essere varato a prescindere dagli Europei, ma è evidente che la possibilità di avere questa spinta propulsiva garantisce un impegno che diventa formale da parte del governo e quindi da rispettare per un senso dell'onore nei confronti degli impegni assunti".

