Abodi; 'Vincolo sportivo? Premi da regolare per 30 giugno'

ROMA, 23 GEN - "L'abolizione del vincolo sportivo? Proseguiamo come avevamo annunciato. Il decreto Milleproroghe definisce l'entrata in vigore della riforma, per quando riguarda il lavoro sportivo la data è il primo luglio 2023, mentre per quanto riguarda il vincolo è il primo luglio 2024. C'è la necessità - entro un termine congruo che per noi è il 30 giugno - di regolare i premi di formazione, affinché sia chiaro in che modo si intende riconoscere il prezioso lavoro delle società che formano atlete e atleti che raggiungono alti livelli". Lo ha detto il ministro per lo sport, Andrea Abodi, a margine dell'inaugurazione della Palestra della Legalità a San Basilio a Roma. "Indietro non si torna, abbiamo anche conquistato tempo - dice ancora il ministro -, useremo questi pochi mesi per qualche piccola integrazione che definisca meglio il quadro, tenendo conto sempre dell'ascolto delle categorie, perché queste cose che devono partire dal basso".

