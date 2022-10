Accoltellati a Milano: Palladino, settimana emotivamente pesante

MONZA, 30 OTT - "La squadra ha reagito bene, soprattutto dopo che abbiamo saputo che era fuori pericolo": così il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha commentato quanto successo ad Assago con l'accoltellamento di Pablo Marì. Palladino ha spiegato che "inevitabilmente è stata una settimana molto particolare, emotivamente pesante" e dopo l'accoltellamento "all'inizio c'era incertezza sulle condizioni del ragazzo" e per questo c'è stata la richiesta di rinvio della gara, poi non concessa dalla Lega. "Dico che è stata una settimana allo stesso tempo molto brutta e molto bella, perché abbiamo preso coscienza di quel che sarebbe potuto accadere a Pablo e che per un miracolo non è successo", ha aggiunto il tecnico del Monza. Palladino poi espresso le condoglianze alla famiglia della vittima del raptus omicida di Assago.

