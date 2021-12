Acr Messina "silura" Eziolino Capuano, al suo posto (per ora) Ezio Raciti

L'’Acr Messina ha esonerato anche Ezio Capuano. Lo ha comunicato il club giallorosso ormai in piena crisi societaria e di risultati. Capuano nelle ultime sei partite alla guida del peloritani ha raccolto appena un punto (e in 10 partite 2 vittorie, 2 pari e 6 sconfitte). Il Messina ha temporaneamente affidato il club Ezio Raciti, 61 anni, tecnico catanese della Primavera con un’esperienza in Lega Pro nella seconda metà della stagione 2018-2019 a Siracusa. Raciti debutterà sulla panchina dell’Acr proprio contro il Catania, la squadra della sua città, nel derby in programma domenica alle 14.30 al Franco Scoglio.

