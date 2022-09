Al Borussia Dortmund basta Reus, è capolista per una notte

ROMA, 02 SET - Nell'attesa che domani scendano in campo il Bayern Monaco e l'Union Berlino (confronto diretto nella capitale tedesca, alle ore 15,30), il Borussia Dortmund si prende il primato assoluto della Bundesliga. I gialloneri di Edin Terzic, sul terreno amico del Signal Iduna Park, nell'anticipo della 5/a giornata di campionato, hanno battuto per 1-0 l'Hoffenheim grazie a una rete di Marco Reus. Il Borussia Dortmund è salito così a 12 punti, portandosi a +2 proprio sulle due contendenti di domani: i campioni in carica del Bayern Monaco e l'Union Berlino.

