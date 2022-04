Al Paris Saint-Germain basta un pareggio, la Ligue 1 è sua

ROMA, 23 APR - Con quattro giornate d'anticipo sulla fine del campionato, il Paris Saint-Germain vince la Ligue 1, portandosi in classifica a 78 punti, contro i 62 del Marsiglia, in campo domani in trasferta contro il Reims. La squadra della capitale conquista così il 10/o titolo francese della propria storia, l'8/o negli ultimi 10 anni. Agli squadra dell'argentino Mauricio Pochettino bastava un pareggio in casa con il Lens e il punto è arrivato, come previsto. Gli ospiti, malgrado l'inferiorità numerica dal 12' st, a causa dell'espulsione di Danso per doppia ammonizione, sono riusciti a limitare i danni. Leo Messi ha portato in vantaggio il PSG al 23' st, a 2' dalla fine della partita Jean ha regalato il pareggio al Lens. Al PSG andava comunque bene. La tanto attesa Champions è sfumata, ma la vittoria nella Ligue 1 non è sfuggita a Verratti (unico italiano in campo questa sera al Parco dei Principi) e compagni.

