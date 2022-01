Al primo allenamento del Palermo, per Baldini c'è subito una grana

Primo allenamento del nuovo corso per il Palermo di Silvio Baldini. La squadra rosanero ha ripreso la preparazione sul campo dello Sport Village di Tommaso Natale. Per il nuovo allenatore c'è subito una grana: al caso di positività di un calciatore accertato nei giorni scorsi durante le vacanze oggi se n'è aggiunto un altro che è subito stato messo in isolamento.

I giocatori si erano presentati individualmente al campo proprio per sostenere i test anti-covid previsti dai protocolli federali prima della ripresa degli allenamenti. Il caso di tampone positivo riscontrato oggi si aggiunge a quello di un altro giocatore già risultato positivo nei giorni scorsi e per questo non ancora rientrato a Palermo. Domani tutti i tesserati del gruppo squadra che ne hanno diritto si sottoporranno alla somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid-19. Per la prima seduta di allenamento del 2022, la prima con Baldini alla guida, i rosanero hanno sostenuto il lavoro tipico di ripresa graduale con esercizi con e senza il pallone. A parte i due positivi e Bubacarr Marong, ancora in fase di recupero atletico dopo un lieve infortunio sul finire del 2021, tutti i giocatori hanno regolarmente preso parte alla seduta di allenamento.



