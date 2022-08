Al raduno dell'Aia, giornata aperta ai giornalisti

ROMA, 01 AGO - Nuovo incontro fra l'Associazione Italiana Arbitri e il mondo dell'informazione. Durante il raduno precampionato di arbitri e assistenti del campionato di calcio di Serie A, in programma a Sportilia, è stata individuata una giornata, giovedì 11 agosto, durante la quale i giornalisti potranno assistere agli allenamenti e a una lezione tecnica sul fuorigioco tenuta dal responsabile della Can, Gianluca Rocchi. Saranno presenti il presidente dell'AIA, Alfredo Trentalange; il suo vice, Duccio Baglioni; il responsabile della Commissione osservatori nazionale professionisti, Luigi Stella; il responsabile della Commissione per la formazione dei dirigenti addetti all'arbitro, Riccardo Pinzani. E' inoltre annunciata la partecipazione del presidente della Lega calcio di Serie A, Lorenzo Casini.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA