Al via il Giro di Sicilia, Froome sfida Nibali

Scatta domani con la prima tappa, la Avola-Licata di 179 chilometri, il Giro di Sicilia di ciclismo. La corsa, che si svilupperà su quattro frazioni e si concluderà venerdì prossimo a Mascali, inaugura di fatto la stagione autunnale del calendario italiano. Tanti i nomi di primo piano tra le venti squadre al via. A guidare la vecchia guardia del ciclismo ci saranno Vincenzo Nibali, vincitore di due edizioni del Giro d’Italia, un Tour de France e una Vuelta, il britannico Chris Froome, che ha conquistato quattro Tour, due Vuelta e un Giro, lo spagnolo Alejandro Valverde, campione del mondo su strada 2018, il francese Romain Bardet e lo statunitense Joe Dombrowski.



A sfidarli saranno le nuove generazioni, rappresentate da Lorenzo Fortunato, Simone Velasco e dal danese Mattias Skjelmose Jensen. Annunciata dagli organizzatori - Rcs Sport, in collaborazione con la Regione Siciliana - anche la presenza del vice campione europeo e campione mondiale under 23 Filippo Baroncini che però è dato fra i partenti anche della Ruota d’Oro in Toscana, occasione in cui dovrebbe sfoggiare per la prima volta la nuova maglia iridata.

Dopo la tappa inaugurale di domani, mercoledì sarà la volta della Selinunte-Mondello da 173 chilometri, quindi la Termini Imerese-Caronia da 180 chilometri per chiudere con la Sant'Agata di Militello-Mascali di 180 chilometri.



