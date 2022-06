Alexis Sanchez vuole il Barcellona, Xavi lo boccia

ROMA, 07 GIU - Alexis Sanchez, ormai in uscita dall'Inter, vorrebbe tornare a vestire la maglia del Barcellona. Lo scrive il quotidiano catalano Sport, secondo cui l'entourage dell'attaccante cileno avrebbe contattato i dirigenti del club blaugrana per offrire le proprie prestazioni tecniche. Al ritorno del 'Nino Maravilla', tuttavia, si sarebbe opposto l'allenatore Xavi, suo ex compagno di squadra proprio nel Barcellona, il cui obiettivo è quello di portare avanti un progetto che preveda l'innesto di giocatori giovani e dunque con un lungo futuro a disposizione, non elementi a fine carriera.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA