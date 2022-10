Allegri "gara da Juve", stop al ritiro"

TORINO, 15 OTT - "Ero sereno, faccio i complimenti ai ragazzi: stasera tornano a casa, questa vittoria ha più sapore": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così il successo nel derby della Mole contro il Torino e annuncia di fatto la fine del ritiro. "Abbiamo fatto una gara da Juve, compatti e ordinati - continua l'allenatore - ed era una partita importante: abbiamo vinto la prima in trasferta, Ora dobbiamo recuperare le energie e vincere contro l'Empoli per continuare il percorso". E sulla prestazione di Vlahovic: "Ha rischiato ... di essere castrato (da una violenta pallonata, ndr), per questo l'ho sostituito - la spiegazione al cambio dell'attaccante - e al di là del gol ha fatto una bella gara a livello tecnico: ha 22 anni e può migliorare tanto", Bremer, invece, "ha avvertito un fastidio al flessore". In casa bianconera parla anche il match-winner: "Sapevamo che non sarebbe stato semplice, il Toro è una squadra tosta e faccio loro i complimenti per la prestazione - dice Vlahovic - e adesso dobbiamo andare partita per partita: la cosa certa è che la Juve non molla e non mollerà mai". E c'è anche un'altra certezza dalle parti della Continassa: "Tutti seguiamo il mister, è una domanda banale - risponde a caldo ai microfoni di Dazn - e oggi abbiamo quello che dovevamo fare". Vlahovic racconta anche un retroscena legato al ct della Serbia, Dragan Stojkovic: "Sapevo che sarebbe venuto allo stadio, gli dovrò offrire una cena" conclude l'attaccante bianconero con una battuta.

