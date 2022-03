Allegri "obiettivo Juve restare a - 3 dall'Inter"

TORINO, 19 MAR - "Dobbiamo cancellare l'eliminazione dalla Champions e chiudere questo periodo nel migliore dei modi per cercare di rimanere a 3 punti dall'Inter e giocarci lo scontro diretto in casa". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro la Salernitana, tre giorni dopo l'amara uscita dalla scena europea negli ottavi di finale. Juventus-Inter si giocherà all'inizio di aprile, alla ripresa del campionato dopo la sosta per i playoff per i Mondiali in Qatar.

