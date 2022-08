Allegri:'Sconfitta può far bene, con Sassuolo più cattiveria'

TORINO, 07 AGO - "Siamo arrivati stanchi, poi l'Atletico Madrid è tra le più forti in Europa: questa sconfitta può farci bene, a Ferragosto ci saranno i tre punti in palio e l'atteggiamento sarà diverso": questa l'analisi di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta per 4-0 nell'ultima amichevole dell'estate. "Non lascerà alcuno strascico, dobbiamo trarre le cose positive - aggiunge il tecnico ai microfoni di Sky - anche se in campionato servirà più cattiveria perché troveremo un Sassuolo con molta tecnica". Allegri non affronta i temi di mercato, "Morata è un giocatore dell'Atletico, a queste cose pensa la società" dice l'allenatore sullo spagnolo, e fa il punto sugli indisponibili: "Kean e Rabiot saranno squalificati, Pogba e McKennie sono indisponibili, Cuadrado ha una gastroenterite". Anche Danilo si proietta già sull'esordio in campionato: "Dovremo essere molto più cattivi su tutti i palloni, oggi eravamo stanchi per il fuso orario dell'America e perché ci stiamo allenando duramente - dice il brasiliano - ma non dobbiamo tenerci addosso questo risultato, pensando solo a migliorare". In questa stagione la Juve è chiamata al riscatto: "Sappiamo il peso della maglia e della storia, siamo consapevoli che i tifosi si aspettino di meglio rispetto all'anno scorso e noi dobbiamo prenderci tutte le responsabilità" conclude Danilo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA