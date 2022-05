Allegri "si parla di fallimento, ma Juve è in Champions"

TORINO, 15 MAG - "Sento che si parla di tanto di fallimento: dispiace non aver portato a casa trofei, ma centrare la Champions è importante": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla stagione che si sta per concludere. "Non andarci - aggiunge l'allenatore - avrebbe rappresentato un buco economico mentre qui è da 11 anni che ci qualifichiamo: è un risultato importante dal punto di vista economico e sportivo. Poi è chiaro a tutti che l'anno prossimo dovremo lottare per lo scudetto".

