Allo stemma del Catania un riconoscimento internazionale di design

Il primato in classifica con 10 punti di vantaggio, la programmazione del prossimo anno con la gara contro il Ragusa al Massimino in calendario l'8 gennaio. Il Catania Ssd non si ferma mai. E, intanto, arrivano attestati di stima e riconoscimenti. Come quello internazionale riservato allo stemma del club presieduto da Ross Pelligra e ideato per avviare la rinascita dopo il fallimento del club storico con matricola 11.700.

Pubblicità

"Con il prestigioso riconoscimento “Award of Excellence - Worldwide Logo Design Award (Wolda) 2022” - si legge nella nota diffusa del club - giunge prova dell’affermazione di una vera brand identity attraverso l’accattivante design di “Bob” Liuzzo, scelto dal Catania SSD per rappresentare il nuovo corso".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA