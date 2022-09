Alvini "Cremonese pronta per una super Atalanta"

CREMONA, 10 SET - "Siamo pronti ad affrontare l'Atalanta che è una delle squadre che in questi anni ho ammirato di più, anche a livello europeo". Massimiliano Alvini sa che la sua Cremonese di fronte si troverà un'altra big domani all'ora di pranzo. "Abbiamo qualche acciacco ma questo non cambierà il nostro modo di affrontare la gara. Il nostro calcio è quello di tanti uno contro uno, verticalità e aggressione. Di contro ci troveremo una squadra che ha saputo ricostruire e fare un percorso eccezionale. Non per nulla sono primi in classifica. Il primo punto ci ha dato ancora più morale e c'è un clima positivo nello spogliatoio'.

