Amichevoli: 5-1 del Brasile a Sud Corea, doppietta Neymar

ROMA, 02 GIU - Il Brasile ha battuto 5-1 la Corea del Sud a Seul in una amichevole tra due squadre che stanno preparando il Mondiale in Qatar. Protagonista del match è stato Neymar, che era in dubbio alla vigilia per una botta presa in allenamento ma che ha invece realizzato due delle reti verdeoro, entrambe su rigore. Il giocatore del Paris Saint Germain grazie alla doppietta è ormai a soli quattro gol dal record nella nazionale che appartiene a Pelé (77 in 92 presenze). Neymar ha giocato quasi 80' minuti prima di essere sostituito da Philippe Coutinho, autore del quarto gol brasiliano. Ad aprire le marcature era stato Richarlison già al 7', mentre l'ultima rete dei sudamericani è stata segnata da Gabriel Jesus. Per i coreani, in rete Hwang nel primo tempo. Il Brasile continuerà il suo tour asiatico affrontando lunedì a Tokyo il Giappone

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA