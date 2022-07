Amichevoli: Fiorentina-Galatasaray 1-2

FIRENZE, 31 LUG - La Fiorentina è uscita sconfitta dall'amichevole con il Galatasaray disputata in Austria, a Grodig. Per la squadra viola si tratta del primo ko durante la preparazione estiva, coinciso con il primo test contro un avversario internazionale, a poco più di due settimane dai play off di Conference League. La formazione turca è andata a segno nel primo tempo con Akturkoglu dopo 5' e con Akbaba poco prima dell'intervallo, sfruttando due sbavature difensive dei viola che hanno accorciato nella ripresa, al 27', con Sottil, chiudendo la gara in crescendo pur senza riuscire a pareggiare. Italiano ha inserito i nuovi acquisti (fatta eccezione per Gollini) solo ad un quarto d'ora dal termine, fra questi Dodo al debutto assoluto e pure ammonito poco dopo per gioco falloso. Da segnalare che la gara è stata tutt'altro che amichevole: l'arbitro ha estratto sette cartellini gialli (scintille fra i giocatori e accenno di rissa fra Nico Gonzalez e Kutlu) e l'ha sospesa nel primo tempo per circa tre minuti per i continui fumogeni e petardi dalla curva dei numerosi tifosi turchi che il capitano del Galatasaray, l'ex portiere della Lazio Muslera, ha invitato a calmarsi. Al fischio finale c'è stata anche qualche invasione. I viola proseguiranno la tournèe in Austria trasferendosi questa sera a Salisburgo.

