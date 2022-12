Amichevoli: l'Udinese batte anche la Cremonese

CREMONA, 29 DIC - L'Udinese si conferma in grande forma e dopo aver battuto il Lecce si sbarazza anche della Cremonese senza troppi patemi. Un'amichevole giocata su alti ritmi dalla formazione di Sottil che allo stadio Zini ha chiuso il match sul 3-1 in rimonta e sfiorando almeno altrettanti gol. Per i grigiorossi, che alla ripresa affronteranno la Juventus in casa, un match sotto tono con poche occasioni se non nei primi dieci minuti quando la squadra di Alvini ha avuto la supremazia. Ma trovato il gol del vantaggio, con deviazione di Beto nella propria porta su punizione di Milanese, la Cremonese ha perso progressivamente campo lasciando spazio all'Udinese che con fisicità e velocità ha messo in crisi la difesa di casa. Decisiva la doppietta di Arslan nel giro di tre minuti che ha aperto la strada ai suoi. Di Beto con un bel destro in controtempo il gol del 3-1. E' poi servito il miglior Carnesecchi a dire di no ancora a Beto e Success. Nella seconda parte della gara i tantissimi cambi hanno fatto calare ancora più i ritmi fino al triplice fischio.

