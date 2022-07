Amichevoli: Monza-San Giuliano 3-2

MONZA, 31 LUG - Il Monza ha battuto 3-2 in rimonta il San Giuliano City, neopromosso in serie C, nella sua quinta e ultima amichevole estiva, disputata a Monzello. Note aspre nel primo tempo, quando il Monza cambia in toto l'undici che il giorno prima aveva liquidato 5-0 il Novara. I primi 45' di gara sono al piccolo trotto, di fronte a un avversario motivato e reattivo. Anastasia e Qeros prendono le misure, Cragno rischia con i piedi su Cogliati, che reclama un rigore. Il gol gialloverde arriva subito dopo il break, con Qeros che si gira bene su Carlos in area e la butta dentro. Antov risponde di testa 2' dopo ma prima dell' intervallo Anastasia sigla l'1-2 con un tiro a giro. Al cambio campo, Stroppa non cambia nulla ma il ritmo si alza, anche perché il rischio della figuraccia incombe sui brianzoli. Carlos si alza dalla posizione di terzo di difesa in cui era scivolato e scaglia in porta il 2-2. Il gol del sorpasso è firmato da Antov, nella giornata della sua inedita doppietta, dopo tocco di Colpani. Finiti i test, per il Monza domenica prossima sarà Coppa Italia con il Frosinone, in attesa dell'ufficialità di Marlon, attesa in settimana.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA