NAPOLI, 31 LUG - Il Napoli ha pareggiato con la squadra spagnola del Maiorca in una partita amichevole giocata allo stadio 'Patini' di Castel di Sangro, cittadina abruzzese dove la squadra di Spalletti è in ritiro. Il gol per gli azzurri è stato segnato al 9' del primo tempo da Osimhen su calcio di rigore. Per il Maiorca il temporaneo pareggio è stato realizzato da Raillo al 10' del secondo tempo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA