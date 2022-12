Ancelotti: "Se il Real non mi manda via resto fino al 2024"

ROMA, 19 DIC - "Cosa mi riserva il futuro non lo so, vivo alla giornata: per adesso mi trovo molto bene a Madrid, abbiamo molti obiettivi da raggiungere in questa stagione, Ci sarà tempo per pensare al mio futuro. Ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e, se il Real Madrid non mi manda via, fino a quel tempo non mi muovo". Così Carlo Ancelotti, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, allontana le voci di un possibile, imminente approdo alla guida della Nazionale brasiliana, che si sono diffuse nei giorni scorsi.

