Anche il Napoli tallona l'Inter: col Milan grande volta a tre per lo scudetto

Prima un palo e poi un gol di testa che sblocca a Venezia una gara complicata e rilancia il Napoli nella volata scudetto. Come nelle migliori favole, dopo la frattura, il covid e la lunga degenza Osimhen ritrova la serie A dall’inizio e trascina i partenopei ad un successo sofferto, poi blindato dal raddoppio finale di Petagna. Il giorno dopo l'harakiri nel derby, Spalletti tampina Inzaghi ad un punto, a pari merito col Milan, con la prospettiva della decisiva sfida diretta del prossimo turno. L’Inter deve recuperare una gara ma lo scudetto diventa un lungo sprint a tre dall’esito imprevedibile perchè il Milan di Giroud è pienamente in corsa.

Alle spalle del terzetto, l’Atalanta crolla in casa contro un Cagliari che, come lo Spezia, cambia passo pur in formazione rimaneggiata e si avvia verso una clamorosa rimonta salvezza. Ma a pesare è soprattutto il ko dei bergamaschi che confermano il passo deludente di fronte al proprio pubblico (13 punti presi su 43) e perde anche Zapata che si infortuna nuovamente. Si accenda ora anche la volata Champions perchè, oltre ad Atalanta e Juve, si rilancia la Lazio grazie al successo netto di Firenze. Per Roma e Fiorentina, che deve recuperare una gara, c'è ancora tempo per sperare in una svolta.

A centroclassifica non esce dalla crisi il Bologna che divide la posta con l’Empoli in una gara contrassegnata dai legni di Arnautovic e Di Francesco. L’Udinese risolve la partita con il Torino nel finale, con l’uno-due di Molina e Pussetto. In zona salvezza convincente successo della Sampdoria, che Giampaolo facendo progredire. I liguri calano il poker travolgendo il Sassuolo che non ha una difesa all’altezza del suo prestigioso attacco. Caputo e Candreva aprono e chiudono il match, in mezzo i pregevoli gol dei nuovi arrivati Sensi e Conti. Per Giampaolo, dopo il ko con lo Spezia, un successo promettente. Per il Sassuolo, che perderà Scamacca e Raspadori per la gara con la Roma, una battuta d’arresto che fa male.

Quarta vittoria consecutiva per il Napoli che Spalletti sta conducendo con mana esperta e incisiva, nonostante infortuni e covid. Osimhen e Petagna fanno la differenza, il Napoli controlla il gioco vanificando le veleità del Venezia scavalcato ora anche dal Cagliari. Il ricco organico, sapientemente utilizzato, è la carta vincente del tecnico che ora con Osimhen recuperato può sognare lo scudetto.

Impresa imprevedibile del Cagliari che si presenta a Bergamo senza Joao Pedro, Pavoletti, Nandez e i lungodegenti Strootman e Rog. Mazzarri rilancia Gaston Pereira che diventa protagonista con due gol e l’espulsione procurata del portiere Musso. L'Atalanta ha perso smalto, recupera e poi riperde Zapata, pareggia in inferiorità numerica con Palomino, ma l’uruguaiano è scatenato e regala ai sardi tre punti fondamentali. Per Gasperini, che in pochi giorni ha il riscatto a disposizione con Fiorentina e Juventus, c'è anche il rammarico della super prova di Lovato, ceduto in prestito proprio al Cagliari.

Al Friuli, l'Udinese frena la corsa del Torino di Juric con un 2-0 che matura tutto nel finale: al 91' partita sullo 0-0 e altri quattro minuti da recuperare, poi in sequenza arriva l'espulsione di Mandragora per doppio giallo, il gran gol di Molina su punizione e allo scadere il rigore rimediato a realizzato da Pussetto, su errore in uscita di Milinkovic-Savic.

