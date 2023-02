Applausi al S.Nicola per le 700 panchine Ranieri in Italia

BARI, 18 FEB - Applausi a scena aperta per il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri: sono stati tributati dai ventimila spettatori del San Nicola, dove il Bari sfida i sardi, come tributo per le settecento panchine in Italia del settantunenne allenatore romano. Il Bari, sceso in campo con una maglia speciale che sullo sfondo fa risaltare il "trenino biancorosso", insieme al Cagliari e a tutte le squadre della Lega B promuove oggi la raccolta fondi Unicef in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Tirchia.

