Arco: l'Italia vince l'Europeo a squadre

ROMA, 12 GIU - Gli azzurri dell'arco olimpico maschile vincono il titolo Europeo a squadre. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi battono la Spagna al termine di una finale quasi perfetta, conclusa con il risultato di 5-1. Dopo due argenti in Coppa del Mondo, questa volta l'Italia sale sul primo gradino del podio, regalando al gruppo azzurro la seconda medaglia agli Europei di Monaco, in Germania, dopo l'argento della squadra femminile compound di ieri. La finale tra Italia e Spagna (Acha, Alvarino Garcia, Castro) si apre con il primo set colorato di azzurro. Il terzetto italiano è bravo ad approfittare di alcune sbavature degli avversari e a chiudere il parziale 56-49 portandosi sul 2-0. La Spagna stenta a decollare, tanti gli "8" anche nel secondo parziale, e così Nespoli e compagni raddoppiano il vantaggio (4-0), grazie alla seconda tornata di frecce conclusa 55-52. Gli iberici sono così all'ultima spiaggia e tirano fuori l'orgoglio, la terza volèe è decisamente migliore, ma non basta, perchè Nespoli, Paoli Musolesi riescono a chiudere il discorso pareggiando sul 58-58, con tre "10" nelle ultime tre frecce, è il punto che vale il 5-1 finale e il titolo europeo.

