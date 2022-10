Argentina: Balbo lascia panchina del Central Cordoba

ROMA, 20 OTT - Abel Balbo lascerà il Central Cordoba a fine stagione, dopo avere ottenuto la salvezza nella Primera Divisiòn. Lo ha annunciato il club argentino, con un comunicato, ringraziando l'ex attaccante di Roma, Fiorentina, Udinese e Parma per il lavoro svolto insieme al proprio staff tecnico. Per Balbo si è trattato di un ritorno in panchina, 10 anni dopo le dimissioni dalla guida tecnico dell'Arezzo. Il futuro riserva a Balbo la panchina dell'Estudiantes: l'ex attaccante argentino ha già lavorato con la squadra di La Plata e adesso dovrebbe legarsi fino al 2023.

