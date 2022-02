Arianna Fontana, argento nello short track 1500 metri: è l'azzurra più medagliata. La polemica: "Un maschio mi ha attaccato"

Arianna Fontana è medaglia di argento nello short track 1500 metri: lo ha stabilito il fotofinish dopo l’arrivo con l’olandese Schulting. Una vittoria da record: per lei è la 11/a medaglia olimpica, una in più di Stefania Belmondo; mai nessuna azzurra ha fatto meglio.

Staccata Stefania Belmondo e a due medaglie dal record di Mangiarotti, Arianna Fontana ammette che prendere parte ai prossimi Giochi Invernali di Milano-Cortina sarebbe "un sogno perché ho iniziato a Torino e concludere a Milano sarebbe il cerchio perfetto, però altri 4 anni così io non ce la posso fare".

"I maschi li ho già perdonati da tempo, alla fine era poi solo uno che ha continuato ad attaccarmi sul ghiaccio. Però, tutti fanno errori, le cose le ho perdonate da tempo ma non dimentico. E’ uno dei quattro di oggi? Sì". Lo ha detto Arianna Fontana, dopo l’argento conquistato nei 1500 di short track, riferendosi ai componenti della staffetta maschile che oggi ha vinto il bronzo.

«Arianna sei nella leggenda! Con questo meraviglioso argento sei diventata l’atleta azzurra più

medagliata di tutti i tempi, lasciandoti alle spalle Stefania Belmondo. Ancora una volta hai dimostrato la tua classe immensa e sono orgoglioso di te». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo l’argento di Arianna Fontana nello short track 1500 metri. «E grazie a questa medaglia - aggiunge Malagò, a proposito dei 15 podi azzurri finora - l’edizione di Pechino 2022 diventa la seconda Olimpiade invernale più prestigiosa di sempre per lo sport italiano», dopo Lillehammer '94, dove l'Italia ottenne 20 podi.

"Siamo molto contenti. Undici medaglie olimpiche non è da tutti. Siamo super, super felici. Stiamo vedendo la premiazione, con i ragazzi del fan club e tutti gli amici: stiamo festeggiando tutti insieme". A intervenire, in diretta, su Rai Radio1 a "Un Giorno da Pecora", proprio durante la premiazione di sua figlia, è Maria Luisa Vedovatti, mamma della campionessa olimpica Arianna Fontana, da oggi l’atleta azzurra con all’attivo più medaglie a Cinque Cerchi. "Preoccupata dopo la partenza tra le ultime? Per niente: è la sua tattica. Tredici giri sono lunghi da fare, lei va avanti pian piano, eravamo sicuri della rimonta. Gli ultimi 4 giri non si sposta. E poi alla fine dà la sua zampata", ha aggiunto la mamma della Fontana. "Milano-Cortina? Spero che prima mi faccia diventare nonna. Scherzi a parte, non so cosa farà, decideranno loro come hanno sempre fatto. Io sono molto semplice, sto coi piedi per terra. Me la tiro solo quando sento altri genitori che se la tirano; allora gli rispondo: io sono la mamma di Arianna Fontana", ha concluso la madre della campionessa valtellinese.

