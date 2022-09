Arthur lascia la Juve, oggi visite mediche a Liverpool

TORINO, 01 SET - La Juventus saluta Arthur, il centrocampista è partito per l'Inghilterra, imbarcandosi in mattinata all'aeroporto di Torino Caselle. Lo aspetta una nuova avventura in Premier League, al Liverpool. Nel pomeriggio Arthur svolgerà le visite mediche, poi si metterà a disposizione del nuovo tecnico Jurgen Klopp. In bianconero è rimasto due stagioni, collezionando 63 presenze complessiva di cui 42 in serie A. Era arrivato allo Juventus nello scambio con il Barcellona al quale era andato Pjanic.

