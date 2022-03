Artistica e ritmica tengono alti i colori della Sicilia

Pubblicità

La Sicilia della ginnastica sta vivendo un momento magico. Dopo lo straordinario sesto posto all’esordio in Serie A1 di artistica femminile della Jonica Gym Catania di Angela Marchese e Mario Lupo con le libellule Caterina Vitale, Sharon Anfuso, Giulia Cavallaro, Giulia Bruno, Aurora Speciale, Affinita Asia, Azzurra Nicosia e Nicole Lattuga, arrivano buone notizie anche dalla ritmica grazie alle straordinarie farfalle della Gymnasium Gravina di Enza Limoli: Gaia Mancini, Cristina Ventura, Elena Guglielmino, Martina Perretta e Gaia D'Antona.

Tiziana D'Arrigo e Ludovica con tre giovani talenti della Gymnasium: Tanteri, Militello e Martella

Nella prima prova del torneo cadetto le ginnaste allenata da Tiziana D’Arrigo affiancata dalla collaboratrice Ludovica Moncada, hanno tenuto banco alle migliore società chiudendo al terzo posto a pochi punti dalla vittoria. La gara è stata vinta dall’Endas Cervia con 106,500 punti gli stessi della Ritmica Albachiara (106,500) e terza la Gymnasium Gravina che ha chiuso con 105,100 punti grazie alle prove di Gaia Mancini super al cerchio con 28.900 punti, Cristina Ventura (27,400 con la palla), Martina Perretta (23.750 con le clavette), Elena Guglielmino (25.050 col nastro) e del gruppo ha fatto parte anche Gaia D’Antona, classe 2008 come la Ventura.

Cristina Ventura (Gymnasium Gravina)

Martina Perretta (Gymnasium Gravina) Gaia D'Antona (Gymnasium Gravina)

«Il nostro obiettivo principale è quello di evitare i play out – ha sempre sottolineato Tiziana D’Arrigo - e chiudere tra le prime tre ci garantirebbe invece la promozione in Serie A».

Per la Gymnasium Gravina prossimo appuntamento sabato a Bari per la seconda prova, mentre la terza prova è in programma il 26 marzo a Napoli. Per la Jonica Gym Catania la seconda prova del campionato di Serie A di artistica è in programma il 12 marzo a Torino e terza prova il 23 aprile a Napoli dove il 21 e 22 maggio si assegnerà lo scudetto 2022.

Le libellule della Jonica Gym Catania che partecipano alla Serie A

