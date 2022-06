Assoluti: da domani parate di stelle azzurre a Rieti

Verso i Mondiali di Eugene e gli Europei di Monaco passando per Rieti. Da domani a domenica nel centro laziale si assegnano i titoli Assoluti di atletica e in pedana e in pista ci saranno gli ori azzurri di Tokyo da "Gimbo" Tamberi (alto) e i tre staffettisti d’oro Filippo Tortu (100), Fausto Desalu (200) e Lorenzo Patta (100), oltre a tutti i migliori big azzurri con iscritto anche l’oro olimpico dei 100 e della staffetta Marcell Jacobs ma solo nelle prossime ore l'allievo di Paolo Camossi scioglierà la riserva sulla propria partecipazione anche se lo sprinter ha già annunciato che sarà in pista il 30 prossimo nella tappa di Diamond League di Stoccolma. Jacobs presto scioglierà la riserva sulla propria partecipazione ai tricolori che prevedono batterie e finali sabato e intanto sul sito del meeting di Stoccolma ha scritto: «Ho il piacere di annunciare che tornerò a Stoccolma, è stato un periodo difficile nelle ultime settimane, ma finalmente è giunto il momento di guardare avanti e tornare in pista. Non vedo l’ora di gareggiare».

"Gimbo" Tamberi in gara domenica a Rieti nella finale dell'alto

SICILIANI IN POLE. In pista e in pedana a Rieti anche tanta Sicilia con la nissena Alice Mangione favorita per il successo sui 400 piani dopo aver siglato a Ginevra con 51”47 il quarto crono “all time”. Per il podio in pista anche i due fratelli palermitani Ala (3000 siepi) e Osama Zoglami (3000 siepi e 5000) con i due allievi di Gaspare Polizzi che hanno Mondiali ed Europei nel mirino. Puntano in alto anche due velocisti isolani, il siracusano Matteo Melluzzo, allenato dal papà Gianni, in gara sui 100 e l’etneo Giuseppe Leonardi, allievo del prof. Filippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra, che sarà in gara sui 400. I due atleti siciliani hanno già in tasca la convocazione per i Giochi del Mediterraneo in programma dal 30 prossimo a Orano in Algeria.

La nissena Alice Mangione numero uno in Italia sui 400: 51"47 Ala e Osama Zoghlami in azione Il prof. Filippo Di Mulo, catanese responsabile della velocità azzurra e il suo allievo Giuseppe Leonardi in gara a Rieti sui 400 Lo sprinter siracusano Matteo Melluzzo punta alla finale dei 100

Sui 1500 insegue il podio la siracusana Giulia Aprile forte del personale di 4’09”72 che l’ha fatta entrare in un’altra dimensione ma visto il livello al momento in Italia servirà migliorarsi ancora. Sui 5000 a 43 anni ci sarà in pista lo sciclitano Tony Liuzzo e sui 100 ha staccato il “pass” tricolore anche il messinese Nicholas Artuso. Completano il quadro dei siciliani a Rieti, il marciatore Gabriele Bosco sui 10 km di marcia e il fondista Zouhir Sahran (3000 siepi) della Milone Siracusa e il lanciatore etneo Isidoro Mascali in gara nel disco.

La siracusana Giulia Aprile in gara sui 1500

Il fondista sciclitano Tony Liuzzo (Running Emotion Pozzallo) in finale sui 5000 Lo sprinter messinese Nicholas Artuso in gara sui 100 Il catanese Isidoro Mascali (Atletica Futura Roma) in finale nel disco Zouhir Sahran (3000 siepi) della Milone Siracusa che a Rieti schiera anche Gabriele Bosco (10 km di marcia)

