Assoluti: la Sicilia in pedana con Pizzolato e tutti i suoi assi

Il Crowne Plaza di San Donato Milanese, per due giorni si trasformerà nel palcoscenico tricolore della pesistica italiana. I migliori 56 atleti e le migliori 52 atlete di tutte le età, si daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo di miglior pesista del 2022. Sarà anche l’occasione per applaudire gli atleti che hanno conquistato medaglie e titoli durante gli ultimi campionati Europei Assoluti e durante i Mondiali Youth a Leon, in Messico. Stamattina via alle prime gare e nel pomeriggio alle 18 subito in pedana negli 89 kg ci sarà Nino Pizzolato, il pesista trapanese bronzo ai Giochi di Tokyo, che recentemente ha conquistato a Tirana il suo terzo titolo Europeo consecutivo, realizzando al contempo due record del Mondo, prestazione che non accadeva da esattamente 100 anni nella pesistica italiana.

Pubblicità

La Sicilia forte di una grande tradizione nei oltre che su Pizzolato potrà contare su un nutrito gruppo di finalisti. Al femminile attesa per la palermitana Jennifer Lombardo (55 kg) e nei 71 kg tra le favorite al titolo l’altra palermitana Giulia Miserendino.

Il nisseno Claudio Scarantino favorito nella categoria 61 kg

Tanti i finalisti al maschile e oltre che su Pizzolato (in gara insieme al fratello Fabio, classe 2001), nei 61 kg favorito Claudio Scarantino (figlio d'arte, papà Giovanni e il fratello Mirco olimpionici) che arriva a Milano dopo il quarto posto ai Mondiali youth di Leon. Leader nei 55 kg il nisseno Federico La Barbera allievo del maestro Maurizio Sardo e nei 109 kg non dovrebbe avere avversari Alessandro Vinci.

Federico La Barbera (Fiamme Oro Cl) e il maestro Maurizio Sardo

I PROTAGONISTI. Ecco tutti i siciliani in gara oggi e domani agli Assoluti di Milano. Uomini. 55 kg: Federico La Barbera e Manuel Dimaria (Fiamme Oro Cl); Leonardo Meli (Club Atletico Ercole). 61 kg: Claudio Scarantino (Nucleo della Gioventù); Massimiliano Rubino (Warrior Spirit); Vincenzo Guttilla (Iron Fit Pa). 67 kg: Luca Ficarra (Nucleo della Gioventù). 73 kg: Fabrizio Veglia (Sport And Power). 81 kg: Gabriel Pio Gueli (Best-Gym). 89 kg: Nino Pizzolato e Fabio Pizzolato (Fiamme Oro). 102 kg: Pietro Noto (Asd Mos); Carlo Pagliaro (Royal Gym 87). 109 kg: Alessandro Vinci (Warrior Spirit). + 109 kg: Christian Arena (Pesistica Pn). Donne. 55 kg: Jennifer Lombardo (Fiamme Azzurre); Noemi Filippazzo (Gs Parla), Giorgia Russo (Cs Esercito). 64 kg: Martina Chiacchio (Iron Fit Pa). 71 kg: Giulia Miserendino (Fiamme Oro) e Federica La Franca (Iron Fit Pa). 81 kg: Maria Napoli (Cleadig Pa). 87 kg: Federica D'Annunzio (Warrior Spirit).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA