Atalanta: Boga a casa, respinta offerta Leicester

BERGAMO, 01 SET - Jeremie Boga, regolarmente convocato ieri per la partita di stasera contro il Torino a Bergamo, non è con la squadra al Gewiss Stadium. L'attaccante dell'Atalanta, al centro di un'offerta del Leicester nell'ultimo giorno del calciomercato, è rimasto a casa "dopo una giornata impegnativa" su consiglio della dirigenza nerazzurra. In teoria le società della Premier League hanno tempo fino alle 24 (l'una di notte in Italia) per i movimenti in entrata, mentre a Milano le operazioni si sono chiuse alle 20. Le operazioni del club bergamasco si sono comunque chiuse: non è partito alcun elemento della rosa dei titolari.

