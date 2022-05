Atalanta: De Roon operato di ernia inguinale

BERGAMO, 27 MAG - Marten De Roon è stato operato di una piccola ernia inguinale. Il 31enne centrocampista dell'Atalanta ha commentato con ironia l'intervento sul proprio profilo Instagram, come al solito in lingua inglese: "Non ho battuto un record, ma ho battuto qualcosa per cui non conosco la parola inglese e non voglio scrivere qualcosa di medico di cui non sono sicuro perché non è nulla di cui preoccuparsi. Tutto bene, però, tipico modo per me di iniziare la vacanza". Il nazionale olandese, a causa dell'operazione, non è stato convocato dal ct Louis van Gaal per le prossime 4 partite della Nations League, a differenza dei compagni di squadra Hans Hateboer e Teun Koopmeiners.

