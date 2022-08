BERGAMO, 11 AGO - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione di Aleksey Miranchuk al Torino in prestito con diritto di riscatto. 12 milioni la cifra complessiva del trasferimento. L'attaccante russo, classe '95, ex Lokomotiv Mosca, 56 partite e 9 gol in nerazzurro, era stato messo sul mercato già all'inizio del ritiro.

