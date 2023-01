Atalanta: Gasperini, verificata solidità della mia squadra

BERGAMO, 28 GEN - "Questa sera abbiamo verificato la crescita e la solidità della squadra. Nell'ultima parte del 2022 abbiamo fatto tanti gol, questa invece è stata una partita molto più aperta fino alla fine". Gian Piero Gasperini commenta così il 2-0 della sua Atalanta nell'anticipo del sabato sera. "La Sampdoria stava bene fisicamente e ha chiuso tutti gli spazi - continua il tecnico della Dea -. Siamo andati in vantaggio con una bella azione dopo un inizio difficile con qualche rischio corso. Abbiamo preso campo man mano, siamo andati dentro bene anche da sinistra con Boga. Stiamo vivendo un buon momento, l'avevo detto che sarebbe stata una partita difficile. Lookman (7 gol di fila in 4 partite consecutive compreso lo Spezia in coppa, ndr) è straordinario. E' iniziato il girone di ritorno e le partite cominciano a contare molto di più. Credo che ci sarà molto più equilibrio". Il pensiero è già al quarto di finale di martedì a San Siro contro l'Inter: "Alla Coppa Italia teniamo, martedì arriveremo alla partita secca con l'Inter cercando di andare avanti - sottolinea Gasperini -. Le partite secche sono molto diverse: nello scontro diretto in campionato prima della sosta non meritavamo di perdere, ricordo una partita equilibrata. Vediamo se riusciamo a fare un passettino in più". Arriva un piccolo allarme dall'infermeria: "Scalvini ha una forte contusione al ginocchio destro, dobbiamo verificarlo in vista di martedì".

