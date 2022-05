Atalanta: Ilicic convocato dopo quattro mesi

ROMA, 20 MAG - Dopo quasi quattro mesi, Josip Ilicic torna a figurare nella lista dei convocati dell'Atalanta. L'allenatore Gian Piero Gasperini l'ha infatti inserito nell'elenco dei 22 giocatori a referto sabato sera contro l'Empoli a Bergamo per l'ultima giornata del campionato di Serie A. L'ultima presenza dello sloveno, che come nell'estate del 2020 era rimasto ai margini per problemi personali, risaliva al 9 gennaio scorso, da cambio, nel 6-2 di Udine. In seguito, pur allenandosi regolarmente al Centro sportivo Bortolotti di Zingonia, l'attaccante, 23 presenze e 4 gol stagionali, ha saltato 17 match di campionato, 2 di Coppa Italia e 6 di Europa League senza essere peraltro inserito nella Lista Uefa di gennaio.

