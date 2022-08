Atalanta: in arrivo Soppy, entro due giorni sarà a Zingonia

BERGAMO, 15 AGO - Potrebbe arrivare in sede a Zingonia già martedì o al massimo mercoledì, Brandon Soppy, esterno dell'Udinese, classe 2002, sul quale si è spostata l'attenzione dell'Atalanta. Il francese di origini ivoriane può arrivare a titolo definitivo per 9 milioni, più bonus: l'unica alternativa è il prestito con obbligo di riscatto. La scelta di un destro in corsia smentisce quindi le piste fin qui seguite dal club nerazzurro, sempre rivolte a un mancino a cominciare da Nuno Tavares, poi finito dall'Arsenal al Marsiglia in prestito secco. Il reparto esterni attualmente include Hateboer, Maehle, l'infortunato Zappacosta e i prestiti di ritorno dalla Salernitana, Zortea e Ruggeri che è il solo di piede sinistro.

