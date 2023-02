Atalanta: lesione muscolare per Zapata, salta un match

BERGAMO, 17 FEB - Tegola per l'Atalanta a due giorni dalla partita di campionato a Bergamo contro il Lecce. Da un controllo effettuato in mattinata a Duvan Zapata è stata diagnosticata una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra. I tempi di recupero non sono specificati, ma per lo stesso problema alla coscia sinistra rimediato alla quarta giornata lo scorso primo settembre ('lesione parziale e moderata', allora) aveva saltato le 6 partite successive.

