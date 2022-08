Atalanta: lesione per Ederson, tempi di recupero incerti

BERGAMO, 11 AGO - Altra tegola per l'Atalanta che, per l'esordio in campionato contro la Sampdoria, oltre a Demiral (ginocchio) e Zappacosta (retto femorale destro, ai box fin dal ritiro), non potrà schierare Ederson. Il centrocampista brasiliano, ex Salernitana, nel corso della seduta pomeridiana odierna a Zingonia, ha rimediato una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. "I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore", specifica la società nerazzurra in una nota.

