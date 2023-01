Atalanta: Palomino out almeno 3 settimane

BERGAMO, 25 GEN - Stop di almeno 3 settimane per José Palomino. Il difensore argentino dell'Atalanta, sostituito da Merih Demiral dopo un quarto d'ora della partita di campionato in casa della Juventus, si è procurato da una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. Dovrebbe quindi saltare tre settimane e quindi la Sampdoria, l'Inter nel quarto di Coppa Italia, il Sassuolo, la Lazio e il Lecce per rientrare contro il Milan il prossimo 26 febbraio.

