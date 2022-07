Atalanta, Palomino: "Sono contento per l'arrivo di Di Maria"

BERGAMO, 12 LUG - "Sono contento per il trasferimento di Di Maria alla Juventus: farà bene a tutta la Serie A". L'argentino dell'Atalanta, José Palomino, commenta così, dal ritiro in Valseriana, l'approdo del connazionale in bianconero: "E' difficile da fermare, l'importante è non fargli fare assist, perché sono la propria specialità - spiega il difensore -. Proverò a prenderlo anche io, non so se ce la farò. Il suo arrivo è il segnale che le squadre si stanno rafforzando: sarà un campionato impegnativo". Il numero 6 dei nerazzurri bergamaschi ha le idee chiare sugli obiettivi. "Sono deluso di non essermi qualificato la scorsa stagione, voglio tornare a giocare in Europa - chiude -. Ci prepariamo al meglio per questo. Non so chi arriverà e chi andrà via, ma Ederson c'è e ha qualità: sono contento di averlo in squadra, ora deve allenarsi e affinare l'intesa con ciascuno di noi".

