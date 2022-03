Atalanta: Toloi out almeno tre settimane

BERGAMO, 19 MAR - Rafael Toloi, infortunatosi giovedì sera nel ritorno degli ottavi di Europa League a Leverkusen, sarà indisponibile per almeno tre settimane. Il difensore italobrasiliano dell'Atalanta aveva dovuto farsi sostituire dopo dieci minuti da Berat Djimsiti dopo aver accusato una fitta alla coscia destra: la diagnosi parla di lesione di primo grado al flessore. Si tratta di una ricaduta per il trentunenne di Gloria d'Oeste, che da ottobre a oggi ha già saltato dieci partite fra cui una in Coppa Italia e le due nel girone di Champions League contro il Manchester United.

