Atletica: 172 giorni dopo, torna in pista Jacobs

LODZ, 03 FEB - L'attesa è finita. Il motore è acceso. Le motivazioni a mille. I pensieri fissi sull'obiettivo intermedio (gli Europei indoor di Istanbul) e sulla massima sfida stagionale, i Mondiali di Budapest. A 172 giorni dall'ultima gara, ovvero la trionfale finale dei 100 agli Europei di Monaco di Baviera dello scorso agosto, Marcell Jacobs torna in pista domani all'Orlen Cup di Lodz, in Polonia, tappa Bronze del World Indoor Tour, con diretta televisiva su RaiSport e RaI2 (batterie dalle 17.10 e finale alle 18.35). Il doppio campione olimpico si riaffaccia sui 60 metri dopo il mese di raduno a Dubai, per cominciare il percorso di avvicinamento verso la rassegna al coperto in Turchia (2-5 marzo), a cui si presenterà da campione del mondo e d'Europa della specialità, nonché primatista continentale con il 6.41 dello scorso anno a Belgrado. A Lodz, con due gare in un'ora e mezzo, l'azzurro delle Fiamme Oro troverà gli statunitensi Mike Rodgers ed Elijah Hall, e in chiave europea soprattutto il polacco Dominik Kopec appena sceso a 6.56. Tra gli iscritti anche il trinidegno Jerod Elcock, Mario Burke (Barbados) e l'olandese Joris Van Gool. Diciassette le vittorie consecutive nei 60 metri per lo sprinter gardesano allenato da Paolo Camossi: l'ultima sconfitta di Jacobs risale a due anni fa proprio a Lodz nel 2021. Dopodiché soltanto vittorie, nei turni o nelle finali, dagli Assoluti indoor di Ancona dello stesso anno, fino alla finale dei Mondiali di Belgrado 2022. Al netto, ovviamente, dell'unica sbavatura al meeting di Belgrado dello scorso marzo quando fu squalificato per falsa partenza in finale. Il livello tecnico degli avversari crescerà per Jacobs a Liévin il 15 febbraio nella tappa francese del massimo circuito mondiale, quattro giorni prima degli Assoluti indoor di Ancona (domenica 19 i 60 metri nei quali andrà alla ricerca del terzo titolo tricolore consecutivo).

