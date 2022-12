Atletica: all'esordiente keniota Kiptum la matarona di Valencia

ROMA, 04 DIC - Il keniota Kelvin Kiptum e l'etiope Amane Beriso hanno vinto la maratona di Valencia con tempi rispettivamente di 2h1'53" e 2h14'58". Alla sua prima maratona, Kiptum, 23 anni, è diventato il terzo atleta più veloce nella storia della disciplina dietro al connazionale Eliud Kipchoge, che ha battuto il proprio record a fine settembre a Berlino (2h01'09), e all'etiope Kenenisa Bekele, vincitore anche a Berlino nel 2019 in 2h01'41". Beriso, 31 anni, ha abbassato di oltre 5' il proprio personale ed è diventata la terza a completare una maratona sotto le 2h15', dietro alle keniote Brigid Kosgei (2h14'04 a Chicago nel 2019) e Ruth Chepngetich (2h14'18 a Chicago a ottobre). Per la sua prima maratona, l'etiope Letesenbet Gidey (24), già detentrice del record mondiale nei 5.000, 10.000 e mezza maratona, è arrivata seconda nelle donne in 2h16'. Quindicesima al traguardo Giovanna Epis, 34 anni, del Gruppo Carabinieri, che ha sfiorato il record italiano correndo in 2h23'54", a soli 10" dal primato stabilito da Valeria Straneo (2h23'44") nel 2012.

