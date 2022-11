Atletica: Anna Incerti chiude la sua carriera a Bagheria

La grande atletica farà tappa domenica prossima a Bagheria in occasione del prestigioso Trofeo Equilibra arrivato alla 5ª edizione e valido per il 9° "Trofeo del Mare-Bagheria Città delle Ville e del Gusto", organizzato dall'Asd Equilibra Running Team in collaborazione con la Polisportiva Atletica Bagheria con il patrocinio del Comune di Bagheria e la collaborazione della Fidal Sicilia. La regia sarà come sempre quella del prof. Tommaso Ticali, l'ex azzurro di mezzofondo, che a Bagheria ha sfornato e mandato in orbita grandi campioni come il messinese Vincenzino Massimo Modica e l'atleta di casa Anna Incerti che domenica nella sua Bagheria chiuderà una straordinaria carriera.

Tommaso Ticali e Vincenzino Massimo Modica

<Anna ha scelta di correre la sua ultima gara - ci dice il prof. Tommaso Ticali - nella città dove ha mosso i primi passi e dove ha costruito le sue imprese sportive che l’hanno portata sul tetto d’Europa e scritto pagine di storia dell'atletica partecipando a ben tre Olimpiadi e cinque campionati Europei. E domenica con questa partecipazione al "Trofeo del Mare" vuole salutare tutti i suoi tifosi bagheresi e siciliani>.

In carriera Anna sposata con l'ex azzurro di fondo Stefano Scaini, ha vinto di tutto e oltre a partecipare ai Giochi di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, a livello continentale è stata campionessa europea a squadre di maratona a Goteborg 2006; ha vinto il titolo individuale de a squadre di maratona a Barcellona 2010 e ancora campionessa europea a squadra di maratona 2014 a Zurigo e vice campionessa europea a squadre di mezza maratona nel 2016 ad Amsterdam, oltre ad aver vinto titoli tricolori a tutti i livelli e vestito 17 volte la maglia azzurra.

Domenica chiuderà la sua carriera a Bagheria in una gara dal tasso tecnico elevato che vedrà al via al maschile Yoanes Chiappinelli , campione italiano 2022 di mezza maratona , primatista italiano dei 10 km su strada con 27’48’’; il burundiano Egide Ntakarutimana, che ha corso i 5000 in 13'08" e reduce dal successo al giro podistico internazionale di Pettinengo e vanta 27’24’’ nei 10.000 su pista; l’azzurro Ademe Cuneo che vanta diverse convocazione in maglia azzurra, quest’anno ha corso i 10 km su strada 29’17’’ad Arezzo e una pattuglia siciliana guidata dall'azzurro Vincenzo Agnello che quest'anno ha corso la mezza maratona in 1h03’22’’ e domenica partirà con il pettorale numero 1, visto che l'allievo di Tommaso Ticali ha vinto le ultime cinque edizioni del "Trofeo Equilibra - Trofeo del Mare-Bagheria Città delle Ville e del Gusto”. E con lui l'altro palermitano allievo di Ticali, Alessio Terrasi campione italiano di maratona nel 2018 a Ravenna.

Alessio Terrasi e Vincenzo Agnello

La gara di Bagheria verrà presentata ufficialmente giovedì alle 17,30 al Teatro di Palazzo Butera, di via Dammuselli a Bagheria.

La partenza della 27ª Maratona di Palermo

MARATONA DI PALERMO: DOMINIO KENIANO. Parla keniano invece la maratona di Palermo che oggi ha incoronato al maschile Kiptoo Fredrick Kipkosgei in 2h16'44" e tra le donne la connazionale Jackline Jeptanui 2h38'44". La gara nonostante la pioggia ha visto al traguardo oltre trecento maratoneti e quasi mille al traguardo della mezza maratona vinta al maschile da Diakite Soumalia, 22 anni, il fondista originario del Mali che da otto anni vive a Palermo che ha chiuso in 1h08'59" e al femminile la mazarese Letizia Sucamiele in 1h30'47".

