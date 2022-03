Atletica, Cozzoli: "La Maratona di Roma evento unico e green"

ROMA, 10 MAR - "La maratona dello scorso anno (corsa a settembre) è stata quella della ripartenza, ma quest'anno torniamo a una semi-normalità, anche se non sono normali i venti di guerra in Ucraina, nella nostra Europa. La Maratona di Roma è un evento speciale in una città straordinaria, con tanti eventi posti in essere affinché sia unica". Lo dice il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, alla presentazione in Campidoglio della 27/a edizione della Acea Run Rome in programma il 27 marzo prossimo. "È parte di una strategia di sostenibilità - ha aggiunto Cozzoli - che punta sul green e ad abbattere l'impatto ambientale già nel 2023. Lo sport aiuta il benessere, per Sport e Salute è un evento importante da sostenere, perché lo sport ha bisogno di fare squadra con tutti gli stakeholder. Vogliamo crescere per fare sistema, la mission di Sport e Salute è quella di far crescere lo sport. Nei suoi tre anni di vita, la società vuole promuovere lo sport e i corretti stili di vita puntando sui valori educativi dello sport".

