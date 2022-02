Atletica: Crippa da record "riscattata la delusione di Tokyo"

(v. 'Atletica: Napoli City Half...' delle 11:24') (ANSA) - ROMA, 27 FEB - "È il nostro momento, è il momento dell'atletica italiana. Ed è giusto che ce lo godiamo". Yeman Crippa non nasconde la gioia dopo il record italiano di 59:26 nella mezza maratona di Napoli, primo azzurro sotto l'ora, a 13 secondi dal record europeo dello svizzero Julien Wanders. "Per me questa giornata ha un valore immenso - sottolinea l'azzurro delle Fiamme Oro -: dopo un anno difficile come il 2021, un susseguirsi di infortuni e delusioni, dovevo dimostrare in primis a me stesso quello che valgo. Oggi mi sono rifatto di tutto, di Siena, di Tokyo, di Dublino". "Ho capito soltanto al 15esimo chilometro che si potesse andare davvero sotto l'ora - prosegue - Ma gli allenamenti mi davano buone indicazioni, le sei settimane in Kenya sono state fondamentali". E orra altri obiettivi del mirino: "Quest'anno voglio scendere sotto i 13 minuti nei 5000 e sotto i 27 nei 10.000. Ma soprattutto - prosegue Crippa - cerco buoni piazzamenti ai Mondiali di Eugene in luglio e medaglie agli Europei di Monaco di Baviera in agosto. Sono convinto di essere portato per le distanze più lunghe: anno per anno mi dedicherò sempre di più alla mezza e poi si proverà la maratona. Oggi posso dirlo: sono tornato!".

