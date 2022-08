Atletica: Crippa, medaglia coronamento di tanti sacrifici

TRENTO, 26 AGO - "Sono stati momenti indimenticabili che rimarranno nel mio cuore: ho sognato a lungo questa medaglia, che alla fine è arrivata. Vincerla in rimonta agli ultimi duecento metri è stato particolarmente emozionante, il coronamento di tanti sacrifici, allenamenti e delusioni". Così, in conferenza stampa, l'atleta trentino Yeman Crippa, oro nei 10.000 metri agli Europei di Monaco. Crippa ha incontrato, al Palazzo della Provincia di Trento, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, l'assessore allo sport, Roberto Failoni, la presidente del Coni di Trento, Paola Mora, e il sindaco di Trento, Franco Ianeselli. "Sono orgoglioso di essere trentino. Spero che questa medaglia sia il punto di partenza per qualcosa di più importante", ha poi aggiunto Crippa, ringraziando le persone a lui più vicine, i familiari e tutta la comunità trentina per l'appoggio ricevuto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA